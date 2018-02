Das ewig Gestrige!

Brauchtum / Fastnacht

Diese Leserin schreibt zum Leserbrief zum Thema Brauchtum Fastnacht folgendes:

Einige Briefe zum Thema Brauchtum an Fastnacht habe ich hier bereits gelesen, und in fast allen Briefen nehme ich negative Schwingungen wahr, so ist es an der Zeit, dass ich mich heute hier zu Wort melde.

Seit meiner Kindheit bin ich Fastnacht aktiv, mit zehn Jahren stand ich bereits beim Kinderkarneval in der Bütt, tanzte in der Garde und meine erste Büttenrede hielt ich mit 18 Jahren auf einer Kappensitzung. Ja, es hat sich was verändert, aber ist alles schlechter geworden? Müssen wir an dem ewig Gestrigen festhalten?

Brauche ich beispielsweise heute ein Karnevalskostüm, fahre ich in eines der vielen Geschäfte, die ausschließlich nur Karnevalskleidung anbieten, oder schaue mich in den riesengroßen Karnevalsabteilungen der großen Kaufhäuser um.

Einfacher noch: Ich bestelle mir mein Kostüm im Internet.

Früher kramte ich in alten Klamottenkisten und meist gelang es mir nur schwerlich, in ein eindeutiges Kostüm zu schlüpfen. Ist das schlechter geworden?

Gestartet hat meine Karnevalssession, wie in den letzten sieben Jahren, mit einer Kölschen Nacht, bei der ich hochklassige Tänze anschauen konnte und dann zur Kölschen Live Musik von einer hiesigen Spitzen-Band singen und feiern konnte.

Unter anderem habe ich dort gesungen: „Dat dä Ärger von hügg, und dat geiht flöck, die gode aale Zick von morge iss.“

Ja, es ist anders als früher, aber schlechter?

Danach habe ich die Kappensitzung in meiner Heimatgemeinde mit einer Büttenrede bereichert (so hoffe ich doch jedenfalls).

In diesem Jahr stand ich mit gleich zwei Sprechvorträgen auf der Bühne und ja, es war laut im Saal (wie früher auch), aber dies hat am Applaus und an der Stimmung wenig verändert.

Wer hören wollte, hat das auch getan und ich habe mich in der Bütt sehr, sehr wohl gefühlt.

Ein gut strukturiertes Programm hilft dabei: Erst Reden, dann Tanzen – eine gute Mischung, die bei uns übrigens von einem recht jungen Team zusammengestellt wird.

Dieses junge Team sorgt außerdem dafür, dass die Bütt, das Mikro, ein Tisch, ein Getränk und, und, und bereitstehen, wenn ich alter Hase in die Bütt klettere. Danke hierfür!

Desweiteren ein Männerballett, im Alter von 19 bis 62 Jahren, das seit 23 Jahren tanzt. Scheinbar verträgt sich früher und heute!

Einen Karnevalsumzug habe ich mir angeschaut.

Mir sind viele schöne Wagen begegnet, in liebevoller Kleinarbeit über Monate hinweg gestaltet von meist noch jungen Karnevalisten, die außer ihrer Zeit auch viel Geld hierein investieren.

So erinnere ich mich beispielsweise an einen Märchenwald, einen Zirkus, die Sesamstraße, eine liebevoll gestaltete Schulklasse, und alle Teilnehmer dieser Karnevalsgruppe liefen mit ihren „alten“ Scout-Schulranzen fröhlich gelaunt daher. Für mich waren diese Schulranzen nicht „von früher“, für die Aktiven schon!

Ich fand es wunderbar! Leider konnte ich mir nicht mehr Umzüge ansehen, da ich bei zwei weiteren selber aktiv war, und zwar in einem Musikverein.

Und ja: Es machte mir Freude neue Kölsche Karnevalsmusik zu spielen, wobei mir die „Pirate“ etwas leichter vorkamen als der gute alte Tirolerhut, der ja angeblich allen so gut steht.

Doris Hormesch, Mettendorf