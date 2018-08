„Das Geld würden wir besser in der Housing investieren“

Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Michael Ludwig ist das Geld an der Stelle falsch investiert. Nicht etwa, weil er etwas gegen gut ausgestattete Grundschulen hätte. Im Gegenteil. „Das macht einfach keinen Sinn, hier ein marodes Gebäude zu erweitern und womöglich in ein paar Jahren auch noch aufwendig zu sanieren, während wir in der Housing gute Schulgebäude und Sporthallen leerstehen lassen“, sagt Ludwig. Er sähe es lieber, wenn die Stadt Elementary- und Highschool in der Housing nutzen würde – zumal dort künftig ein neues Stadtviertel entstehen wird. „Wenn wir aber nun so viel Geld in die Südschule stecken, ist der Standort auf Jahrzehnte gesetzt. Dann sind die Pflöcke eingerammt“, fürchtet Ludwig. Ein Umzug der Schule in die Housing würde für ihn auch vor einem anderen Hintergrund Sinn machen: „Die meisten Eltern bringen ihre Kinder heute mit dem Auto zur Schule. Da sind Parkplätze und gute Zufahrtswege wichtiger als die Lage in der Innenstadt.“