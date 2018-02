„Das Thema ist immer die Liebe“

Sie ist Schauspielerin, Sängerin und Coach. Nun kommt die Kosmopolitin Shlomit Butbul mit einem Projekt nach Echternach, in dem sich alles um Erich Frieds Texte dreht. Warum dieser Mann sie so bewegt, lesen Sie hier.

Frau Butbul, am 26. Februar traten sie in Wien auf, am 27. Februar gastieren Sie in Eisenstadt, am 28. Februar in Wien, am 2. März in Echternach. Sind Sie Workaholic?

Shlomit Butbul: Ich liebe meinen Beruf - und das schon extrem lange. Ich mag die Vielseitigkeit. Durch meine Zeit in Luxemburg habe ich 17 Jahre lang weniger intensiv arbeiten können. Ich habe zwar dort viel gemacht - zwei Sprachen gelernt, ein Kulturcafé eröffnet, einen Kulturclub geführt, ein Kindertheater gegründet und drei Kinder bekommen. Aber ich habe dort mehr hinter den Kulissen gearbeitet. Nun mache ich wieder mehr. Ich würde aber nicht sagen, dass ich ein Workaholic bin. Ich arbeite gern an Projekten, die mir am Herzen liegen. Es macht mir Spaß, produktiv zu sein und immer wieder neue Facetten zu entdecken.

Was genau macht Ihre Arbeit so spannend?

Butbul: Ich darf ja durch meinen Schauspieler-Beruf in verschiedene Rollen schlüpfen. In den Personen, die ich darstelle, kann ich immer ein kleines Stück von mir selbst entdecken. Ich versuche dort, Authentizität von mir zu finden und dieser dann treu zu bleiben, indem ich sie mit einbringe in die Figur, die ich spiele. Wir alle sind ja so vielschichtig. Viele Leute wissen das gar nicht.

Sie sind in Israel geboren, in Wien aufgewachsen, haben in Israel gelebt, danach wieder in Wien, dann in Luxemburg, nun seit etwa drei Jahren in Eisenstadt. Wo ist Ihre Heimat?

Butbul: In mir. Das war ein langer Weg. Ich habe sehr darunter gelitten, dass ich aus Israel herausgerissen wurde. Danach habe ich mich nach Israel gesehnt. Ich war in England, habe zweimal versucht, nach Amerika zu gehen. Das ist kläglich gescheitert (lacht, Anm. der Red.). Dann war ich eine Zeit lang in Asien und wollte komplett aussteigen. Dann war ich in Luxemburg und habe mich ständig nach Wien gesehnt. Jetzt bin ich zurück in Österreich und muss sagen: Wenn du nicht in dir selbst zuhause bist, dann bist du nirgends zuhause.

Ist auch das Judentum Heimat für Sie?

Butbul: Das Judentum mit seinen Gebräuchen ist für mich überhaupt nicht Heimat. Aber ich bin durch und durch Jüdin, definitiv. Das empfinde ich. Das Jüdische in mir ist vielleicht das Kämpferische, das Immer-Wissen-Wollen, das Künstlerische.

Was bedeutet Ihnen Erich Fried?

Butbul: Erich Fried hat mich schon als junges Mädchen wahnsinnig berührt. Ich habe ihn schon damals benutzt als Inspiration für meine Texte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass dieser Fried mir so sehr in die Seele schaut, dass jedes Wort von ihm sich bei mir einbrennt, in mir Welten öffnet und dass er in mir Kränkungen, Hoffnungen und Wünsche berührt. Schon früh habe ich für eine CD Fried-Gedichte ins Hebräische übersetzen lassen.

Nun zeigen Sie am 2. März im Echternacher Trifolion „Es ist was es ist, Liebestöne nach Erich Fried“, eine Musiktheaterproduktion mit dem Ensemble Fandujo. Woher kam die Idee, Frieds Lyrik zu vertonen und dramaturgisch zu gestalten?

Butbul: An einem Punkt, an dem sich wahnsinnig viel geändert hat in meinem Leben (Shlomit Butbul trennte sich 2015 von ihrem Mann und fand einen neuen Partner, Anm. der Red.), hat diese Liebe, von der Fried permanent spricht, sich bei mir widergespiegelt. Tania Golden und ich haben das zum Anlass genommen, das Stück „Es ist, was es ist – Liebestöne nach Erich Fried“ dramaturgisch zu gestalten. Darin geht es um eine junge Frau, die sich in einen Autor verliebt, der wie Erich Fried viele Liebschaften hatte. Nach einer langen Trennung, unter anderem durch den Krieg, geht er im Alter als Professor zu dieser Frau zurück, kurz bevor beide sterben. Alle diese Personen in allen ihren Lebensphasen spiele ich.

Und die Musik?

Butbul: Ja, die ist auch speziell. Zwischen dem Theaterspiel gibt es Lieder, die Joe Pinkl auf die Texte von Fried komponiert hat. Die Instrumentierung ist außergewöhnlich: Sie ist geschrieben wie für ein Quartett. Neben Posaune, Bassklarinette und Geige bin ich das vierte Instrument. Die Musik hat ein bisschen was von Brecht, ist aber sehr lyrisch und melodiös.

In dem Programm geht es um die Liebe. Warum dieses Thema?

Butbul: Das Thema ist immer die Liebe. Die Liebe ist der Ursprung unseres Seins. Erich Fried hat die viele Facetten der Liebe ins Wort umgesetzt: die schönen und grausamen Facetten, die Sehnsüchte, die Lüste. Da ist alles dabei.

Worauf freuen Sie sich im Trifolion?

Butbul: Im Trifolion freue ich mich darauf, dass Fried so eine schöne Bühne haben darf. Und ich freue mich auf die Menschen, die sich darauf einlassen. Das ist Sinnlichkeit pur für 70 Minuten. Das ist manchmal knallhart, manchmal witzig, aber immer sehr berührend.

Ulrike Löhnertz