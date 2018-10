Lasst uns nicht zu lange warten!

Es geht nur um 20 oder 30 Sekunden, die Fußgänger länger warten müssen. Auf den ersten Blick eine Kleinigkeit. Wer aber selbst schon mal an Ampeln stand, die gefühlte Ewigkeiten brauchen, um grünes Licht zu geben, der weiß, dass Sekunden sich anfühlen wie Minuten und den Impuls nähren, einfach bei Rot über die Straße zu gehen.

Ihr Name

Jeder weiß, dass das kein sinnvolles Verhalten ist. Jeder weiß aber auch, dass es das Verhalten ist, das viele Menschen an den Tag legen. Deshalb sind rasche, dem Verkehrsfluss angepasste und damit nachvollziehbare Ampelschaltungen wichtig – für Autofahrer und Fußgänger. Und es ist völlig unverständlich, wie und warum ein Projekt, das möglicherweise erst in einigen Jahren oder auch nie umgesetzt werden wird, die Reparatur einer Ampelanlage an einem Verkehrsknotenpunkt der Stadt auch nur einen Tag verzögern kann. l.ross@volksfreund.de