Auf Schmugglertour geht es am Sonntag, 7. Oktiber, mit Wilma Rüber und Anna Grenze. Bei der Wanderung durchs Grenzland stellen die beiden Schmugglertricks vor und sprechen über die Vergangenheit zwischen Nachkriegsnot und Zuversicht.

Die Tour ist sieben Kilometer lang und dauert rund dreieinhalb Stunden. Erwachsene zahlen 11 Euro, Kinder 7 Euro und Familien höchstens 30 Euro. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Roth bei Prüm am Parkplatz bei der Kirche. Weitere Termine sind an den folgenden Sonntagen: 21. Oktober (nur noch wenig freie Plätze), 11. November und 25. November.

Anmeldung/Info: Telefon 06551/505 oder per E-Mail an ti@pruem.de