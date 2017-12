später lesen Tradition Ein Markt, der tausende Gäste zieht FOTO: Uwe Hentschel / TV FOTO: Uwe Hentschel / TV Teilen

Längst kein Geheimtipp mehr ist der Weihnachtsmarkt in Dudeldorf, der jedes Jahr am ersten Adventswochenende veranstaltet wird. Mehrere tausend Menschen besuchten am Samstag und Sonntag die Traditions-Veranstaltung, die sich durch den gesamten historischen Ortskern zieht und zu den größten und beliebtesten Weihnachtsmärkten der Region zählt. Passend dazu war in diesem Jahr auch die winterliche Witterung, weshalb an den Glühweinständen besonders viel Andrang war. Uwe Hentschel