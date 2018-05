Mathe-Genies im Haus Beda geehrt

(red) Der internationale Mathematik-Wettbewerb wird alljährlich von der französischen Organisation Mathématiques sans frontières mit Sitz in Strasbourg angeboten. In diesem Jahr knobelten in der Region Eifel-Trier 2007 Schüler aus 17 Gymnasien und 93 Klassen und Kursen an den Aufgaben. Folgende Klassen und Kurse waren unter den Preisträgern: Klasse 10b Max-Planck-Gymnasium (MPG) Trier (1. Platz); Klasse 10b St.-Matthias-Schule Bitburg und Klasse 10a, MPG Trier (2. Platz); Klasse 10b Auguste-Viktoria-Gymnasium (AVG), Trier, und Klasse 10d MPG (4. Platz); Kurs 11M AVG, Trier (1. Preis); Kurs 11M2 Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) Daun (2. Platz); Kurs 11M1 GSG Daun, und Kurs 11 MA1 Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Trier (3. Platz); Kurs 11 M2 Peter-Wust-Gymnasium, Wittlich (4. Platz). - Den Sonderpreis für den besten Grundkurs erhielt der Kurs 11m1 des GSG Daun. ⇥Foto: privat