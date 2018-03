Der Masterplan

Warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht. Nun hat Bitburg schon diese Südschule. Die Art von Immobilie, wo normalerweise immer dabei steht: für handwerklich Begabte oder Liebhaber. Keine Ahnung, ob sich unser Bitburg eher für handwerklich begabt oder eher für den Liebhaber – von wem? – hält. Jedenfalls machen die da jetzt Nägel mit Köpfen: Die Südschule wird für Millionen und noch mal Millionen immer weiter vergrößert und saniert, bis dem Krankenhaus in der Nachbarschaft irgendwann vor lauter Enge die Luft ausbleibt. Und jetzt kommt’s: Dann bietet die Stadt dem Krankenhaus eine neue Fläche in der Housing an. Da ist viel Platz und Raum für Ideen, die es noch nicht so richtig gibt. Da kommt eine Riesen Klinik gerade recht. Bleibt noch die Frage, wer dann in der Innenstadt einkauft – die Kinder mit den kurzen Beinen, für die es bei den Schulen ja kurze Wege geben muss, ja wohl kaum. Aber: Frei nach dem Motto „Kurze Beine, dicke Autos“ wird ja inzwischen jedes Kind von mindestens einem Elternteil zur Schule gefahren – und die Eltern gehen dann schön noch kaufen. Also alles geklärt, in unserem Bitburg. Bis auf die Sache mit unserem Hafen. Aber da bleiben wir dran. Prost ihr Eifelmatrosen und Matrosinnen, euer

FOTO: Werhan, Michael / TV