Der Preis ist heiß!

Da verleiht der Eifelkreis Preise für besonders schöne Häuser – und unser Bitburg geht völlig leer aus. Die halt finden schön, was typisch Eifel ist. Also alte Bauernhöfe und so. Aber auch so super moderne neue Kisten, an denen ich beim besten Willen nix Besonderes erkennen kann. Und Dudeldorf. Da fahren sie völlig drauf ab. Deshalb gewinnt Dudeldorf auch immer diesen Eifel-Häuser-Oscar. Und Bitburg?! Die Nimsphilharmonie in Stahl ist nicht dabei. Obwohl doch extra der denkmalgeschützte Schuppen integriert wurde. Wir brauchen dringen einen Baukultur-Preis für „urbanes Flair“. Dann hätte auch unser Bitburg richtig gute Chancen, was abzusahnen. Für die Kategorie „Renaturierung eines Ladenleerstands“ schlage ich den Flower-Power-Shop in der Kölner Straße vor. In der Kategorie „behutsame Umnutzung einer Industriebrache“ gewinnt natürlich das Müller-Flegel-Gelände am Görenweg. Kann ein Parkplatz noch schöner sein? Und in der Kategorie „Verträumter Dornröschen-Zauber“ schlägt Bitburg sogar Dudeldorf mit der Housing. Und mein Kyllhafen? Naja, also wenn sogar eine Straße in Idesheim gewinnt, wär’ das doch mal richtig was gemacht. Mehr Baukultur für alle kann ich da nur sagen! Prost ihr Eifelmatrosen und -matrosinnen (besonders Erna!), euer

FOTO: Werhan, Michael / TV