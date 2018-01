Kinder lernen Turnen

Der Sportverein Kyllburg bietet unter vielem anderen Eltern-Kind-Turnen für Ein- bis Zweijährige.

Der Sportverein Kyllburg bietet unter vielem anderen Eltern-Kind-Turnen für Ein- bis Zweijährige. Dabei erfahren die Jüngsten spielerisch Freude am Sport. Das Ausprobieren der in der Turnhalle vorhandenen Sportgeräte macht allen Kindern hierbei am meisten Spaß. Zu Beginn und zum Abschluss jeder Turnstunde werden in einem Kreis kleine Singspiele und Geschichten zur Förderung der Gemeinschaft angeboten. Neben den Mitgliedsbeiträgen des SV Kyllburg fallen keine weiteren Teilnahmekosten an. Zielgruppe sind Kinder zwischen ein und ein Jahren mit Begleitperson. Ort des Kurses ist freitags von 15 bis 16 Uhr die Turnhalle der Grundschule Kyllburg. Der Kurs beginnt am 23. Februar. Einstieg jederzeit möglich Informationen und Anmeldung bei Übungsleiterin Anika Schon (Telefon 06563/5193187). Weitere Angebote gibt es für Kinder im Grundschulalter und für Kinder und Jugendliche (ab fünf Jahren), die am Geräteturnen interessiert sind. Foto: Alexander Schon