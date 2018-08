später lesen MUSIK Der Tag für junge Musiker im Kreis Teilen

Das Jugendorchester Mettendorf-Körperich ist in diesem Jahr Ausrichter des Kreisjugendmusiktags. Der ist am Sonntag, 26. August, im Dorfgemeinschaftshaus in Mettendorf. Hier werden einige Jugendorchester und Jugendgruppen aus dem gesamten Eifelkreis Bitburg-Prüm ihr Können unter Beweis stellen.