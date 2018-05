Der Volksfreund ist der tägliche Begleiter

Die Maximinschule Bitburg und die Franziskus-Schule in Irrel gehören zu den acht Lesepatenschulen der Kreissparkasse.

(BP) Im sonnendurchfluteten Flur steht ein roter Tisch, daneben zwei Hocker. Auf dem Tisch liegt der aktuelle Volksfreund — diese Kombination ist seit fünf Jahren Teil der Leseförderung in der Maximinschule in Bitburg. Die Förderschule ist eine von acht Schulen, die von der Kreissparkasse Bitburg-Prüm als Lesepate unterstützt werden. Dank des Projekts „Lesen steckt an“ kommt der Volksfreund täglich in die Schule, die Schüler haben die Möglichkeit, die Zeitung zu lesen, oder aber der TV wird in den Unterricht integriert. „Das Projekt kommt sehr gut bei uns an“, sagt Schulleiter Ferdinand Heib.

Ähnlich positive Erfahrungen mit der täglichen Zeitungslektüre hat man auch an der Franziskus- Grund- und Realschule plus in Irrel gemacht. Dort befindet sich die Lese-Ecke in der von Brigitte Zender betreuten Schüler-Bibliothek. „Das Interesse unserer Schüler an der Zeitung ist ungebrochen“, sagt Zender. Schulleiter Claus von Bronewski ergänzt: „Dank der Lesepatenschaft wollen wir in der digitalisierten Welt ein Zeichen des gedruckten Worts setzen. Die Lese-Ecke ist immer sehr gut frequentiert.“

FOTO: TV / Björn Pazen