(red) Närrisch und bunt ging es auch in diesem Jahr wieder beim Karneval in Wallendorf zu. An Our und Sauer trafen sich die Jecken aus Deutschland und Luxemburg.