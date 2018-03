Dialogprozess Gesteinsabbau stockt

Es ist und bleibt ein Streitthema: Der Gesteinsabbau in der Vulkaneifel ist umstritten. Das hat dieses Jahr auch wieder eine Veranstaltung im Haus Vulkania in Dreis-Brück gezeigt, die Auftaktveranstaltung des sogenannten Grundsatzdialogs über den umstrittenen Gesteinsabbau in der Vulkaneifel. Was die Bürger und Vertreter von Interessensgruppen wie Nabu oder Eifelvereinen beklagen, sind fehlende Einflussmöglichkeiten auf das formelle Verfahren. Der Ärger schwelt weiter. ⇥(red)/TV-Foto: Mario Hübner