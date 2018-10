Die Böschung am Eidenbach wird gesichert

Noch sieht es im Flussbett des Eidenbachs wüst aus. Die Folgen des Unwetters, das Anfang Juni in Erdorf gewütet hat, sind gut zu sehen. Doch das wird sich bald ändern. Eine Spezialfirma hat damit begonnen, die Böschung am Eidenbach und den Bachlauf zu sichern. Die Arbeiten sollen sechs Wochen dauern, teilt die Stadt Bitburg mit. Autofahrer müssen in dieser Zeit mit leichten Einschränkungen rechnen. Die Eidenbachstraße wird während der Bauphase im betroffenen Bereich halbseitig gesperrt.

Die Katastrophe hatte insbesondere in der Kalkstraße und am Eidenbach Gebäude und Grundstücke beschädigt. Der Schaden betrug rund eine Million Euro. Die Böschungssicherung wird rund 185 000 Euro kosten, von denen das Land Rheinland-Pfalz rund 50 000 Euro übernimmt.

FOTO: TV / Stefanie Glandien