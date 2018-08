Hier kommt die Maus!

Seit Anfang August bietet die Bäckerei Die Lohner’s ein neues Produkt an: Zwischen Brezeln und Teilchen finden sich in der Auslage neben dem Mausbrot nun auch Mausbrötchen. Die Lebensmittel mit dem tierischen Namenspaten enthalten als Spezialzutat Honig und sollen damit vor allem bei Kindern gut ankommen. Die Kleinen konnten am Donnerstagmittag in der Fußgängerzone nicht nur die Mausbrötchen kosten, sondern auch mit dem prominenten Besuch spielen.

Die Großbäckerei, die ihre Waren in über 100 Fachgeschäften vertreibt, hat schon seit mehreren Jahren eine Kooperation mit dem WDR, der die bekannte Kindersendung produziert.