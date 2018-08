Die schöne Eifel und ihr Potenzial

Romy Linden und Anne Schiefer stellen in ihrem Blog Projekte vor, die nachhaltig sind und im Einklang mit der Natur.

Es ist ein ungewöhnlicher Ort für ein Interview, aber er passt zum Thema. Anne Schiefer und Romy Linden haben das Meerfelder Maar als Treffpunkt vorgeschlagen. Ein Steg direkt am Wasser mit blühenden Seerosen im Hintergrund bietet das passende Ambiente.

Denn die Schönheit der Natur, die an diesem stillen Ort in Meerfeld greifbar und spürbar ist, liegt den beiden jungen Frauen am Herzen. In ihrem Blog, den sie unter dem Begriff „Eifelnomads“ seit dem vergangenen Jahr betreiben, geht es um die Eifel, die Natur, die Verbundenheit der Menschen mit der Natur und allem, was man sinnvoll daraus gestalten kann. „Es schlummert soviel Potenzial in der Eifel“, sagt Schiefer. Das versuche man herauszukitzeln.

Kennengelernt haben sich die 30-jährige Romy Linden und die 33-jährige Anne Schiefer im Sommer 2017. Linden, die Innenarchitektur studiert hat und als Designerin und Fotografin arbeitet, suchte jemanden, der ihre Texte gegenlesen könnte. Und so kam sie mit Anne Schiefer in Kontakt. Schiefer hat physische Geografie (ein Fachbereich, der sich mit der Natur befasst) studiert, arbeitet heute aber im wesentlichen als Texterin und Fotografin. Das erste Treffen in Meerfeld hatte eine nachhaltige Wirkung. Sie waren gemeinsam einen ganzen Tag lang unterwegs in der Natur und machten Bilder. Und daraus entstand die Idee, gemeinsam eine Ausstellung zu konzipieren.

Doch es ging den beiden Frauen nicht nur um die Schönheit der Landschaft als Selbstzweck oder als Urlaubsort für Touristen. Sie suchten nach Menschen, die Projekte und Unternehmen starten in Zusammenhang mit der Natur. So besuchten sie beispielsweise den Schmetterlingspark Eifalia bei Blankenheim, einen Betrieb in der Nordeifel in Nordrhein-Westfalen, der sich mit Permakultur, einem Konzept für nachhaltige naturnahe Kreisläufe, beschäftigt. Einer Friseurmeisterin in Bitburg, die sich zum Haut- und Haarpraktiker ausbilden lies, widmeten sie ebenfalls einen Blogbeitrag. Für interessante Themen gehen sie auch schon mal über die Grenzen der Eifel hinweg. Etwa, wenn sie einen Biowinzer von der Mosel vorstellen. Auch über ein Projekt in Schweden oder Sylt haben sie berichtet. Dennoch bleibt die Eifel das Zentrum ihrer Blog-Beiträge.

„Der Mensch steht im Focus“, sagt Romy Linden über ihre Arbeit. Bei ihren Texten, die sie aufwendig vor- und nachbereiten, stehe immer eine Person im Vordergrund, die erzählt, wie die Natur genutzt und geschützt werden kann.

Pro Woche versuchen Linden und Kiefer einen Beitrag in ihrem Blog zu veröffentlichen. Dabei spalten sie Themen auch in Unterbereiche auf. So haben sie beispielsweise nach dem Besuch beim Biowinzer einen Beitrag über den Klimawandel und die damit verbundenen Herausforderungen erstellt und einen zweiten Beitrag über Hoffmann und seine Motivation, in den Weinbau einzusteigen.

Ideen gibt es noch viele. „Am Anfang kamen wir gar nicht hinterher“, sagt Romy Linden. Soviel Ideen seien an sie herangetragen worden. Doch beide arbeiten noch freiberuflich auf anderen Gebieten zusammen und ergänzen sich dabei gut. Romy Linden ist eine gute Fotografin und Designerin, Anne Schiefer kann sehr gut texten und auch fotografieren. Zusammen unterstützen sie Firmen, die sich mit Flyern oder im Internet präsentieren möchten.

Dabei setzen sie natürlich auf das Internet, das sie als die große Chance für das ländliche Gebiet sehen. Beide hoffen, dass sich hier neue Möglichkeiten ergeben, die auch junge Leute ansprechen und verschiedene Akteure vernetzen.

Anne Schiefer und Romy Linden kommen beide aus der Eifel, Romy Linden aus Todenfeld bei Rheinbach in Nordrhein-Westfalen, geboren ist sie in Hellenthal. Anne Schiefer ist in Schladt bei Hasborn in der Nähe der Lieser aufgewachsen. Beide haben in größeren Städten gelebt. Aber es zieht sie immer wieder in die Eifel zurück. Und hier kommen sie jetzt auch herum, als Eifelnomaden.

FOTO: TV / Nora John