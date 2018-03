(red) Der Gewerbeverein Bitburg hat nach der Premiere in 2015 erneut das Improvisationstheater „Springmaus“ für den Neujahrsempfang eingeladen. Unterdem Motto „Boomtown Bitburg“ greift das Ensemble Themen auf,die die Bitburger gerade beschäftigen. Der Neujahrsempfang des Gewerbevereins ist am Mittwoch, 17.Januar, 20 Uhr, in der Bitburger Stadthalle.