Die Stadt, die niemals schläft – wirklich niemals nicht!

Wie schnell ist nix passiert. Also ich war ja, wie ich euch geschrieben habe, mit meiner Walburga im Elsass. Ein bisschen krank und in Kur war ich auch. Die Details erspare ich euch. Jedenfalls, so nach ein paar Wochen, hat es dann doch gebrannt. Ich musste, wollte, durfte endlich wieder in mein geliebtes Bitburg. Was wird in dieser Stadt, die niemals schläft, alles passiert sein, hab’ ich mich gefragt. Was wirst Du alles an großartigen, staatstragenden, wichtigen Dingen verpasst haben? Werd’ ich mein Bitburg überhaupt noch wiedererkennen? Steht der Rohbau der Bit-Galerie? Haben sie den Innenstadtringdingelingringdingeling wieder eingeführt? Hat der Luxemburger Super-Entwickler Lamparski die Housing gekauft, um da mal ein bisschen an der Skyline vom Städtchen zu arbeiten? Ist Michael Billen in die Liste Streit eingetreten und hat den CDU-Kreisverband aufgelöst? Und wie würde das das Konzept für den Kommunalwahlkampf 2019 der SPD beeinflussen? Und ist der Bart von Big-Bitbörks-Bürgermeister Kandels jetzt ab oder richtig lang? Fragen über Fragen. Was kann in so ein bisschen Zeit sich alles ändern? Und dann, steh’ ich in Bitburg. Und ich kann es nur noch mal sagen: Wie schnell ist nix passiert. Immerhin: Einen Maibaum haben sie hingekriegt. Ist jetzt größer als der Großbaum auf dem Spittel-Spalier-Platz. Aber Lonesome Oak muss ja noch wachsen. Bitburg auch. Aber das wird, wie bei unserer kleinen Eiche, wohl ein bisschen länger dauern. Oder wie Kyllfuzius sagt: Gut Ding’ will Weile haben. Das sag’ ich mir, während ich auf mein 7-Minuten-Bier warte auch. Und Leute, ich glaube fest daran: Bitburg packt es! Der Kyllhafen wird kommen! Ohne Eifel geht hier gar nix. Setzt eure Segel, ihr Eifel-Matrosen! Ich bin dabei, euer

FOTO: