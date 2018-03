Die treuesten Fußballfans gibt es auf dem Land

Jedes kleine Dörfchen hat seinen eigenen kleinen Fußballverein. Die Mannschaften sind der ganze Stolz des Ortes. Von Maria Plankehorn

Ist am Wochenende mal wieder ein Spiel, stehen alle Muttis parat, wenn sie nicht gerade Kuchen verkaufen, um die Vereinskasse aufzufüllen. Sie feuern ihre Kinder an und würden bei jeder angeblichen Fehlentscheidung des Schiedsrichters am liebsten das Feld stürmen.

Auf dem Platz und am Spielfeld­rand verhalten sich alle so, als ginge es um die Weltmeisterschaft – mindestens.

Wird dann auch noch ein Tor geschossen, gibt es kein Halten mehr. Falls das Spiel mal nicht so spannend ist, wird Klatsch und Tratsch über die Spieler, vorzugsweise die Gegner, ausgetauscht.

Nach dem Abpfiff stolpern die Jungs vom Feld, klatschen sich noch kurz mit der gegnerischen Mannschaft ab. Die Mütter stehen bereit, um sie zu versorgen, egal ob sie sich verletzt haben oder nicht.

Letztendlich sind sie die treuesten Fans, die ein Verein haben kann.

Plankenhorn.fam@t-online.de