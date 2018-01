Die volle Bandbreite: So bunt kann Kunst sein

Sie kommen aus der Eifel, Luxemburg und von der Mosel – und sie verbindet die Freude am Malen und Gestalten. Im Kunstkreis Beda haben sie sich seit zusammengeschlossen. 80 Mitglieder zählt der Verein. Wichtigstes Ereignis: die große Jahresausstellung im Haus Beda. Die wird am Sonntag eröffnet.

Ob Landschafts- oder Tierbilder, gegenständlich oder abstrakt: Die Bandbreite ist so vielfältig wie die Mitglieder des Vereins. Und genau das macht die Gemeinschaftsausstellung so besonders. Werner von Schichau, Vorsitzender des Kunstkreises, sagt: „Es gibt jede Menge Kunst, die in der breiten Bevölkerung entsteht. Auch wenn darum nicht so viel Wind gemacht wird, ist sie deshalb nicht schlechter.“ Erstmals gibt es auch einen Ausstellungskatalog.

„Es ist ja so, dass nicht der ein Künstler ist, der malt, sondern der, der ausstellt“, sagt von Schichau. Ein paar Lieblingsstücke hat er auch schon entdeckt. Aber welche, will er nicht verraten – jeder möge seine eigenen finden. Und: Es darf auch gekauft werden.

Die Jahresausstellung des Kunstkreises Beda wird am Sonntag, 21. Januar, 11 Uhr, im Haus Beda eröffnet und ist bis zum 2. Februar zu sehen. Impressionen von der Ausstellung im Internet unter www.volksfreund.de/bitburg