später lesen Freizeit Wanderfreunde fahren in den Westerwald Teilen

Twittern

Teilen



Die Wanderfreunde Wißmannsdorf fahren am Sonntag, 5. August, mit dem Bus mit den Wanderfreunden aus Seffern nach Ebernhahn im Westerwald. Abfahrt: 7 Uhr in Hermesdorf, Westeifelwerke; 7.15 Uhr in Seffern, Ortsmitte.