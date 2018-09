(red) Im Rahmen der diesjährigen Schülertage am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel erlebten rund 450 Grundschüler viel Interessantes rund um Honig, Bienen, ihre Wichtigkeit und die Arbeit des Imkers.

Die Fachleute des DLR Eifel gestalteten in Zusammenarbeit mit dem Kreisimkerverband Bitburg den Lernparcours mit verschiedenen Stationen. In der „Honigküche“ stellten die Kinder anschließend unter Anleitung Brote mit Honigbutter sowie eine Zitronenlimonade her, die natürlich direkt vor Ort gekostet wurden. Der einhellige Kommentar war: „Selbst kochen macht Spaß und schmeckt!“

⇥Foto: Irmgard Lütticken