Eine Frau erlebte bei ihrem Wochenendeinkauf in einem Discounter in der Bitburger Saarstraße eine unangenehme Überraschung. Denn ihre Geldbörse wurde ihr aus der Handtasche gestohlen. Die Tat ereignete sich laut Angaben der Bitburger Polizeiinspektion am Samstag, 13. Januar, zwischen 13 und 13.20 Uhr.