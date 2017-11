später lesen Diebstähle in Sporthallen Teilen

Bitburg (red) Zu Diebstählen in mehreren Sporthallen im Bitburger Stadtgebiet ist es am Montag zwischen 18.45 und 20.30 Uhr gekommen. Laut Polizei wurden aus einem Umkleideraum der Sporthalle der Realschule plus im Talweg ein roter Sportanzug der Marke Adidas und ein grauer Pullover der Marke Hilfiger entwendet.