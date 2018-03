später lesen Projekte Trauerspiel in fünf Akten FOTO: e_bit <e_bit@volksfreund.de> FOTO: e_bit <e_bit@volksfreund.de> Teilen

Und jetzt ist es so, wie es ist: Von Anfang an war in der Sache mit dem Dorfgemeinschaftshaus in Bitburgs Stadtteil Stahl der Wurm drin. Während der Ortsbeirat schon vor mehr als zehn Jahren vehement forderte, dass man dringend einen größeren Saal brauche, stellten andere – auch viele Stahler – infrage, ob ein so teures Projekt nötig sei. Eine Million Euro waren im Gespräch. Es wurde geplant und umgeplant, die Kosten auf 700 000 Euro gedeckelt, wie Porzellan zerschlagen, und am Ende sind die Kosten auf mehr als eine Million Euro gestiegen – und dann kam das Ergebnis am Ende wegen eines denkmalgeschützten Schuppens, der stehen bleiben muss, noch nicht mal besonders gut an. Alles in allem kein Erfolgsprojekt.