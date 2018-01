Drei Mal Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

(red) Die Polizei fahndet nach mehreren Unfallflüchtigen.

Unter anderem wird nach dem dem flüchtigen Verursacher sowie Zeugen eines Unfalls gesucht, der sich zwischen Donnerstag, 4. Januar, 18 Uhr, und Freitag, 5. Januar, 14 Uhr auf dem Parkplatzgelände des Dorint Hotels in Biersdorf am See in Höhe der Zufahrt zur Tennis-Anlage ereignete. Beschädigt wurde eine Mercedes Vito, vermutlich beim Ein- oder Ausparken.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer eines hellblauen Mercedes-Benz mit Bitburger Kennzeichen, der am Donnerstag neben dem Víto parkte. DerFahrer ist etwa 50 Jahre alt und mittelgroß. Er hat grau-melierte, kurze Haare und ist Brillenträger.

Ebenfalls einen anderen Wagen, in diesem Fall einen VW Golf, hat ein Fahrer zwischen Freitag, 5. Januar, 6.30 Uhr, bis Samstag, 6. Januar, 12 Uhr, in der Neuerburger Straße beschädigt. Er flüchtete, nachdem er den Golf im Vorbeifahren oder beim Rangieren an der vorderen linken Seite zerschrammt hatte.

Ein Verkehrszeichen und Plakat umgefahren hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 6. Januar, 20 Uhr, und Montag, 8. Januar, 9 Uhr, auf der L 4 zwischen Neuerburg und Sinspelt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561/96850.