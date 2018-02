Der Eifelverein Speicher lädt für Sonntag, 25. Februar, zu einer Wanderung durch den Wald zwischen Seinsfeld und Meisburg ein. Die etwa dreistündige Wanderung verläuft mit geringem Höhenunterschied oberhalb des Salmtals. Treffpunkt ist um 13.30 am Rathaus in Speicher, von wo aus es in Fahrgemeinschaften nach Seinsfeld geht. Wanderführer ist Albert Wallenborn. Weitere Infos: www.eifelverein-speicher.de