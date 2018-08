später lesen Soziales Stricktreff und Gehirnjogging Teilen

Twittern

Teilen



(red) Zum Stricklieseln-Treff lädt das DRK-Mehrgenerationenhaus in Bitburg für Montag, 3. September, um 15 Uhr in die Erdorfer Straße 9 ein. Die Teilnahme ist kostenlos. „Erinnerungen aus dem Kochtopf“ heißt es am Mittwoch, 5. September, ab 11.30 Uhr bei einem Grillfest mit Akkordeonklängen.