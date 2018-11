später lesen Kunst Dudeldorfer Ausstellung endet mit Finissage FOTO: Uwe Hentschel FOTO: Uwe Hentschel Teilen

Die Postkarten-Ausstellung in Dudeldorf endet am Sonntag, 18. November. Noch bis dahin zeigt die Ausstellung zeigt eine Vielzahl interessanter historischer Aufnahmen von Dudeldorf auf alten Postkarten, die bislang in privaten Archiven gesammelt, der Allgemeinheit aber nicht zugänglich waren (der TV berichtete).