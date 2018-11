später lesen Kultur Dudeldorfer Ausstellung endet mit Finissage Teilen

Die Fotoausstellung „Gruß aus Dudeldorf“, die den Ort als alte Postkartenansichten zeigt, endet am Sonntag, 18. November, ab 15 Uhr mit einer Finissage. Bei Kaffee und Kuchen können die Gäste ab 15 Uhr gemeinsam in alten Geschichten schwelgen, unbekannte Gebäude erkennen und Postkarten in alle Welt senden.