später lesen Vereine Durch den Speicherer Wald Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Eifelverein wandert am Sonntag, 4. November, entlang der Bildchenschneise und vorbei an den Ameisenkolonien zur römischen Langmauer in Herforst. Durch den Speicherer Wald geht es zurück zum Parkplatz Lermesbrück.