Ehrenamtler im Rampenlicht

14 Eifeler sind mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet worden.

Bitburg/Kyllburg (red) Die Verdienste ehrenamtlich engagierter Bürger des Eifelkreises standen kürzlich in der Kreissparkasse im Mittelpunkt. Landrat Joachim Streit, MdB Patrick Schnieder und der Vorstand der Kreissparkasse Bitburg-Prüm ehrten die Sieger des Bürgerpreises "für mich. für uns. für alle." Aus den Bewerbungen für das innovativste Bürgerengagement hatte die Jury 14 Preisträger und Initiativen ausgewählt. Für den Regionalwettbewerb lobte die Kreissparkasse Bitburg-Prüm 5500 Euro Preisgeld aus.



In der Kategorie Lebenwerk wurden Wilhelm Müller (Kyllburg) und Maria Luise Schwarz (Bitburg-Erdorf) geehrt. Laudator Patrick Schnieder würdigte das unermüdliche Engagement von Wilhelm Müller: "Willi Müller hat mit seinem Einsatz, seinem großen Erfahrungsschatz und viel Herzblut, auch nach dem Eintritt in die Rente, unzählige Stunden im Monat in die Förderung des Tourismus in unserer Heimat investiert. Seit mehr als 40 Jahren engagiert sich Wilhelm Müller ehrenamtlich in seiner Heimatgemeinde Kyllburg."

Landrat Joachim Streit lobte in seiner Laudtio das vielfältige Engagement von Schwarz: "Frau Schwarz steht mit ihrem selbstlosen Einsatz für etwas, dass in der heutigen Zeit bedeutender denn je ist; die ehrenamtliche Tätigkeit!" Seit fast 35 Jahren investiert sie all ihre Kraft und Zeit in das Engagement für den Stadtteil Erdorf und die Kirchengemeinde. Dies verschafft ihr nicht nur in Erdorf und in der Stadt Bitburg, sondern auch darüber hinaus eine hohe Anerkennung.

Auch kommunalpolitisch hat Schwarz sich lange Jahre engagiert. So war sie unter anderem von 1989 bis 2004 im Ortsbeirat Bitburg-Erdorf, von 1991 bis 1996 im Ausschuss Jugend und Kultur der Stadt Bitburg und bis 2000 im Rechnungsprüferausschuss der Stadt Bitburg tätig. Auch engagierte sie sich von 1993 bis 1996 als Hilfsschöffin beim Amtsgericht Bitburg.



In der Kategorie Alltagshelden wurden ausgezeichnet: Hildegard Johann (Arzfeld), Manfred Steffen (Obergeckler), Werner Flesch und Leo Plohmann (Koxhausen), Matthias Knauf (Dackscheid), Alfred Mayer (Menningen), Rainer Schneider (Orenhofen), Nikolaus Weber (Oberkail), das Team der Bitburger Tafel und das Team der Bitburger Buchpaten.



In der Kategorie U21 wurde der Verein Kinderlachen Eifel mit dem Projekt "Jugendreisen54" geehrt. Hinter diesem Projekt stehen über 60 ehrenamtliche Helfer, die ihre Freizeit und auch ihren Jahresurlaub für die einzelnen Angebote zur Verfügung stellen. Darunter sind Pädagogen, Erlebnispädagogen und Jugendliche, die sich sozial engagieren und entsprechend ausgebildet werden.

Ebenso wird das Jugendparlament Arzfeld mit dem Deutschen Bürgerpreis in der Kategorie U21 ausgezeichnet. Im Jugendparlament setzen sich junge Menschen aktiv mit dem Thema Politik auseinander und sammeln erste Erfahrungen im Bereich Kommunalpolitik. Es ist ein beratendes Gremium, wenn es um die Belange von Kindern und Jugendlichen in der Verbandsgemeinde Arzfeld geht. Musikalisch wurde die Preisverleihung vom Jungen Chor Bitburg begleitet.