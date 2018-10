Eifeler Drillings-Sensation

Kira Fandel und Willy Gass aus Mettendorf sind plötzlich dreifache Eltern. Selbst ein Sechser im Lotto wäre wahrscheinlicher.

Es ist ein Routinebesuch beim Frauenarzt. Kira Fandel und ihr Lebensgefährte Willy Gass aus Mettendorf sitzen im Behandlungsraum, der Arzt macht einen Ultraschall. Plötzlich stürmt der Arzt aus dem Raum – ohne ein Wort zu sagen. Kira Fandel hat Angst. „Da stimmt doch was nicht“, denkt sie. Nach einigen Minuten kommt der Arzt zurück. „Ich muss das erstmal überprüfen“, sagt er. „Aber es stimmt. Sie bekommen Drillinge.“ Mutter und Vater schauen sich an. Sollen sie sich freuen oder schockiert sein?

Erst vier Wochen zuvor hatten sie erfahren, dass sie Zwillinge erwarten. „Dass es dann drei werden, das löste erstmal einen Wow-Effekt aus“, sagt Willy Gass. Nun sind die Drillinge da – und es bleibt nicht bei einer Überraschung. Eine Drillingsgeburt an sich ist schon ungewöhnlich und selten. Dass die Drillinge auch noch eineiig sind, ist sensationell. „Der Arzt meinte, dass das wie ein Sechser im Lotto sei“, sagt Vater Willy Gass. Genau genommen ist es sogar viel unwahrscheinlicher, denn besteht beim Lotto eine Chance von Eins zu 140 Millionen, sind es bei einer Drillingsgeburst Eins zu 200 Millionen. Hinzu kommt: Die meisten Mehrlingsgeburten, insbesondere bei Drillingen, entstehen durch künstliche Befruchtung. „Bei uns war alles natürlich“, sagt Kira Fandel.

Nun hat sie die Kinder im Trierer Mutterhaus zur Welt gebracht: Sie heißen Tara, Amara und Mila und sind kerngesund. Momentan liegen die drei noch auf der Frühchenstation, in etwa drei Wochen dürfen sie dann nach Hause. Sie sind zwar Frühchen, doch waren se egewissermaßen spät an: „Normalerweise sagt man, dass Drillinge so in der 30. Woche geboren werden“, erklärt Kira Fandel. „Meine kamen in der 35.“ Auch das ist ein Grund, warum die Mädels so gesund sind, denn sie wiegen bei der Geburt jeweils knapp zwei Kilo. Ein guter Wert für Drillinge, aber ganz schön viel Arbeit für die Mutter. „Sechs Kilo Baby in sich tragen, ist schon hart.“

Haben die beiden Angst vor der Zukunft? Klare Antwort: Nein. „Zunächst dachten wir uns schon, wie wir das mit drei schaffen sollen. Aber das wird schon“, sagt der 27-Jährige Willy Gass. Der Koch und seine 24-jährige Frau, die vor der Geburt als Altenpflegerin arbeitete, erhalten Unterstüttzung von den Groß- und Urgroßeltern der Drillinge. Sie sind in das Haus von Kiras Vater gezogen. Kira Fandel wird zunächst zwei Jahre Elternzeit nehmen, ihr Freund vier Monate.

Wie bereitet man sich auf eine so ungewöhnliche Situation vor? Viele Dinge erfährt Kira Fandel aus den Sozialen Netzwerken: „Da gibt es eine Gruppe nur für Eltern von Drillingen. Da erfährt man alles.“ Die beiden sind dort Mitglied, geben und empfangen Tipps. Auch der Freundeskreis hat seine Unterstützung zugesagt. Was fehlt, ist ein Auto, das auf die plötzlich vorhandenen drei Kinder ausgelegt ist. „Momentan haben wir zwar zwei Autos, aber da müssten wir in Karawanen fahren“, schmunzelt der Vater. Sie nehmen die Situation mit Humor, freuen sich über die drei Babys, haben aber auch Respekt: „Natürlich wird es nicht einfach, man braucht ja alles dreimal“, sagt Kira Fandel. So ruhig und aufgeweckt, wie die beiden wirken, wäre es eine Sensation, wenn sie es nicht schaffen, die Situation zu meistern.