Ernte gut, alles gut?

Grasbüschel bilden Inseln im Wasser. Meterhohe Pflöcke ragen aus der braunen Suppe hervor. Sind das etwa die Überreste steinzeitlicher Pfahlbauten? Weit gefehlt: Es handelt sich um die Hopfenstangen des Holsthumer Landwirtes Andreas Dick. Die Prüm ist in dem Südeifelort über die Ufer getreten und hat dabei einen Teil seines Feldes überschwemmt.

Schuld daran ist das Tief „Burglind“ und der Dauerregen der vergangenen Tage. Der Sturm habe Dick – so sagt er – das größte Hochwasser seit mehr als fünf Jahren beschert. Gearbeitet werden könne auf dem Acker derzeit nicht. Wird das Bitburger Pils 2018 also ohne den Eifeler Siegelhopfen auskommen müssen?

Dick gibt Entwarnung: „Auf die Ernte wird das Hochwasser keine Auswirkung haben“. Der Hopfen sei ja im Herbst des vergangenen Jahres eingefahren worden. Die Ranken müssen erst wieder wachsen. Noch hangeln sich keine Pflanzen an den Stangen hoch. Trotzdem blüht auch im Winter das Leben auf Dicks Feld – oder sagen wir: es grünt. Denn Dick arbeitet mit einer sogenannten Zwischenfrucht. Die wächst zwischen den Anbauzyklen des Hopfens. Senf, Winterkorn und wilder Rasen bedecken sein Feld und schützen es so auch vor Hochwasser. Denn die Wurzeln halten die Erde fest. Fruchtbarer Boden wird daher nicht weg gespült. Es kommt nicht zur Erosion. Das Bitburger Pils ist also gerettet. Eigentlich, sagt Dick, könne er sich über die Überschwemmung sogar freuen. So gelange endlich wieder genügend Wasser in die Erde. Die vergangenen Jahre seien sehr trocken gewesen. Am liebsten hätte es Dick, wenn es jetzt noch richtig kalt werden würde. Denn wenn die ganze Flüssigkeit, die nach dem Sturm im Boden liegt, gefriert, dehnt sie sich aus. Die Folge: Der Boden springt auf, wird gelockert. Das Wetter kann so zum natürlichen Pflug werden.

Auch Michael Horper würde ein bisschen Winterfrost begrüßen. Und das nicht nur, weil die Kälte das Ungeziefer töte. „Die Natur muss einfach mal zur Ruhe kommen“, sagt der Vorsitzende des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau. Dezember und Januar seien viel zu warm gewesen. Pflanzen treiben daher früher aus. Später Frost kann dann viel größere Schaden anrichten. Sie stimmt also doch, die alte Bauernregel: „Ist der Winter warm, wird der Bauer arm.“ „Burglind“ werde die Eifeler Bauern aber nicht arm machen. Da ist sich Horper sicher. Bei extremer Nässe faule das Wintergetreide zwar schnell. Wenn es jetzt aber ein paar Tage trocken bleibe, würden sich die Bestände erholen. Inzwischen sei das Wasser ja größtenteils abgeflossen. Eigentlich, sagt auch Horper, können die Landwirte froh sein, dass nun wieder mehr Wasser im Boden ist.