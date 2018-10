(red) In das historische Kernland Europas, nach Lothringen, führte Mitte Oktober die Herbstexkursion des Geschichtlichen Arbeitskreises Bitburger Land. Bei herrlichstem Sonnenschein wurden dabei das historische Zentrum Lothringens sowie die Orte St.-Nicolas-du-Port und Varangeville erkundet.

Während in Nancy das Stadtzentrum Ziel der GAK-Gruppe war, besichtigte man in St. Nicolas die mächtige spätgotische Wallfahrtskirche sowie die Kirche Saint-Gorgon in Varangeville, in der einst die Nikolausreliquie mit den Kreuzfahrern angekommen war. In Nancy, am Eingang zum Place Stanislaw, stellte sich die Reisegruppe um Pastor Frank-Oliver Hahn zum Erinnerungsfoto auf. ⇥Foto: Ralph Schmitz