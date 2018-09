Der Heimat- und Wanderverein Seffern und die Wanderfreunde Wißmannsdorf fahren am Sonntag, 23. September, nach Vianden in Luxemburg zum IVV-Wandertag. Startzeiten am Centre Culturel Larei: für die fünf und elf Kilometer langen Strecken zwischen 6.30 und 14 Uhr, für die 15 und 20 Kilometer langen Routen bis 13 Uhr ; für die 30 Kilometer lange Strecke bis 11 Uhr.

Alternativ bieten beide Vereine in Bütgenbach/Belgien einen Wandertag an. Start ist zwischen 7 und 15 Uhr, für die vier, sieben, zwölf und 20 Kilometer am Sport- und Freizeitzentrum Worriken in Bütgenbach. Die Wanderfreunde Wißmannsdorf nehmen am Samstag, 22. September, an der IVV-Volkswanderung in Gasperich/Luxemburg teil. Startzeiten: 8 bis 15 Uhr für sechs und zwölf Kilometer.