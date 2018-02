Eifeler wehrt sich gegen Abriss seines Hauses

Ihr Name

Ein Eifeler klagt am Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht Trier gegen den Abriss seines Jagdhauses. Dieses wurde nach Ansicht der Kreisverwaltung seit Jahren nicht als solches genutzt, sondern als Wohnung. Und das wiederum widerspreche dem Flächennutzungsplan. Weil zu befürchten sei, dass dort eine „Splittersiedlung“ entstehe, müsse das Gebäude abgerissen werden.

Diese Entscheidung des Kreises will der Besitzer ab 10 Uhr in Trier anfechten. Ein ausführlicher Bericht folgt. Zu einem Urteil wird es am Mittwoch aber wohl noch nicht kommen.