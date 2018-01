später lesen Fastnachtswanderung vom Eifelverein Wanderung für Senioren FOTO: Eifelverein Neuerburg / TV FOTO: Eifelverein Neuerburg / TV Teilen

(red) Der Eifelverein Mettendorf Sinspelt lädt am Dienstag, 13. Februar, um 14 Uhr zur Fastnachtswanderung, ein. Treffen ist auf dem Dorfplatz in Mettendorf. Start und Ziel ist Mettendorf. Von dort geht die Fahrt zum Hotel Kickert. Es kann auch gleich zum Hotel gefahren werden. Gewandert wird über den Jakobsweg Richtung Enzen. Nach Überquerung der Rad- und Wanderbrücke geht es zurück über den Radweg, vorbei an der Hinweistafel Römische Villa zum Startpunkt zur Einkehr ins Hotel Kickert. Nach der Wanderung kann man in fröhlicher Runde bei Fastnachtsmusik und kleinen Vorträgen den Tag ausklingen lassen. Sollte die Wanderung wetterbedingt ausfallen, ist dann um 16 Uhr Treffen im Hotel Kickert.