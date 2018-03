(red) Bei der Nikolauswanderung des Eifelvereins Mettendorf-Sinspelt, organisiert und durchgeführt von den Wanderführern Ute und Walter Hennes, starteten die Wanderer auf dem Dorfplatz und stapften durch den frischen Schnee bis zum Industriegebiet. Dann ging es durch die Kapellenstraße zum Gasthaus Kickert. Der Nikolaus (Ute Hennes) erschien in Begleitung eines schwarzen Gesellen, dem Knecht Ruprecht (Michel Hockertz).

Der Nikolaus berichtete, was die Wanderer über das Jahr unternommen hätten, und verteilte anschließend an alle Wanderer eine Tüte. Vom Knecht Ruprecht gab es eine Rute. In geselliger Runde wurde noch eine schöne Zeit verbracht.

Weitere Bilder und Infos gibt es auf der Homepage: www.eifelverein-mettendorf-sinspelt.de

⇥Foto: Walter Hennes