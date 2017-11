später lesen Eifelverein Neuerburg wandert durchs Radental FOTO: (e_reg ) FOTO: (e_reg ) Teilen

Twittern

Teilen



Neuerburg (red/scho) 31 Montagswanderer des Eifelvereins Neuerburg sowie einige Gäste haben sich in Oberraden zu einer Wanderung getroffen. Die acht Kilometer lange Route begann am Radenbach und führte in das idyllisch gelegene Fischbach, wo eine alte Zehntscheune aus früheren Zeiten der Neuerburger Herrschaft steht.