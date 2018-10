Unterwegs in Wittlich

(red) Der Eifelverein Bettingen bietet für Sonntag, 7. Oktober, eine Tour nach Wittlich auf. Auf dem Programm stehen eine Wanderung im Park (drei bis vier Kilometer), ein Mittagessen im Gasthaus Daus sowie ein Rundweg um Wittlich (neun Kilometer).

Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Treffpunkt und Abfahrt in Fahrgemeinschaften am Schulhof Bettingen sind um 10 Uhr. Alle Wanderfreunde, auch Nichtmitglieder, sind eingeladen.

Weitere Informationen gibt es bei Wanderführer: Paul Ewen, Telefon 0172/9675568.