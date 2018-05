später lesen Vereine Eifelverein wandert im Saarland Teilen

Der Eifelverein Daun unternimmt am Sonntag, 6. Mai, eine Wanderung bei St. Wendel. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Forum Daun, von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften nach St. Wendel. Die Teilnehmer erwartet eine erlebnisreiche, aber auch konditionell fordernde Tour über 15 Kilometer. Es geht rauf und runter, mal steil und abenteuerlich, dann wieder ganz relaxt über sonnige Hochflächen, mit herrlichen Aussichten kombiniert, ein echter Abenteuer-Parcours. Passiert werden knorrige bis 300 Jahre alte Baumriesen und ein klar sprudelnder alter Bergmannsbrunnen. Abschlusseinkehr ist im Biergarten des Wendelinushofes geplant.