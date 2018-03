später lesen Eifelverein Eifelverein wandert im Sauertal Teilen

(red) Die Ortsgruppe Bettingen im Eifelverein wandert am Sonntag, 14. Januar, von Bollendorf-Pont nach Weilerbach und zurück. Ausgangspunkt an der Sauerbrücke. Der Schwierigkeitsgrad ist mittelschwer (Stufen). Die neun Kilometer lange Wanderung beginnt mit einem ziemlich steilen Aufstieg (200 m), der von einer herrlichen Aussicht auf das Tal gekrönt wird. Man wandert in einem Hochwald an Felsformationen vorbei, bevor man wieder ins Tal nach Weilerbach zurückgeht. Über den Radweg geht‘s am Sauerufer entlang zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt und Abfahrt am Schulhof Bettingen ist um 13 Uhr.