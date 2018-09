später lesen Eifelverein Eifelverein wandert rund um Messerich Teilen

(red) Der Eifelverein Neuerburg lädt ein zur Aktivwanderung am Dienstag 19. Juni. Start ist um 9.30 Uhr am Marktplatz. Die Wanderung beginn an der Kirche in Messerich unterhalb des Friedhofs. (Parkplatz).