Ein Berg voller Bücher

(red) Alljährlich kurz vor Weihnachten kommt eine kleine Abordnung des Einsatzausbildungszentrums Schadensabwehr Marine – Fachbereich Taucherei, Neustadt/Holstein, das eine Patenschaft mit der Stadt Bitburg unterhält, in die Eifel, um Menschen in Bitburg eine Freude zu bereiten. So gab es große Augen bei den Kindern der Kita Zuckerborn, als Leiterin Erika Dlugoß die Marine-Soldaten Burkhard Scheele und Enrico Kossak in ihrer Einrichtung begrüßte. Bei einer Einkaufstour wurden neue Bücher angeschafft. In der Tauchereinheit und auf dem Taucherschulboot „Juist“ waren private Spenden gesammelt worden, um den Einkaufsbummel zu finanzieren. ⇥Foto: Kita Zuckerborn