später lesen KULTUR Ein bisschen Shakespeare Teilen

Twittern

Teilen



(red) Das Parnass-Ensemble präsentiert am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr in der Kulturscheune in Minden „Die ganze Welt ist Bühne...”, einen musikalisch-literarischen Streifzug durch Shakespeares Bühnenwelt.