später lesen Kultur Ein Festival für Lieder-Macher Teilen

Twittern

Teilen



(red) Als Liedermacher möchte André Käpper die Café-Haus-Kultur in der Eifel wieder beleben und die hiesige Liedermacher-Szene „Salon-fähig“ machen. Auftakt ist am Samstag, 20. Oktober, mit dem ersten regionalen Lieder-Macher-Festival in Bitburg.