Ein Haus voller Überraschungen

FOTO: Mario Simmer

Ausstellung, Buch und Vortrag

„Schönheit in Stein“ ist der Titel der Ausstellung im Kreismuseum in Bitburg, in der bis Ende Februar Fotos von zehn vorbildlich sanierten alten Häusern in der Südeifel gezeigt werden. In Anlehnung an das gleichnamige Buch von Kuratorin Barbara Mikuda-Hüttel widmet sich die Schau in rund 80 großformatigen Fotografien von Anita Burgard und Heike Matzat der Vielfalt und dem Charme der heimischen Architektur. Öffnungszeiten des Kreismuseums (Trierer Straße 15, Bitburg): dienstags und mittwochs 11 bis 17 Uhr, donnerstags bis sonntags 14 bis 17 Uhr. Eintritt: drei Euro, für Kinder zwei Euro.

Das Kreismuseum Bitburg-Prüm lädt in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule des Eifelkreises für Freitag, 26. Januar, ein zu einem Vortrag unter dem Titel „Einblicke in die Restaurierungs- und Renovierungspraxis“ von Dr. Mario Simmer: Beginn ist um 19 Uhr im Kreismuseum in der Trierer Straße in Bitburg. Und zwar passend zum Vortragsthema in der aktuellen Ausstellung „Schönheit in Stein. Ländliche Architektur in der Südeifel“. Simmer wird am Beispiel seines historischen Anwesens in Holsthum darüber informieren, wie sich gebaute Kultur erhalten lässt und wie spannend, abenteuerlich, herausfordernd und beglückend die Restaurierung und Renovierung alter Gebäude sein kann.