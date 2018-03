später lesen Lesung Ein jüdisches Schicksal FOTO: Anna Fischer / Trierischer Volksfreund FOTO: Anna Fischer / Trierischer Volksfreund Teilen

(red) In der Reihe „Judeum Epternacum“ liest Hermann Simon am Donnerstag, 1. Februar, um 20 Uhr im Trifolion aus dem Buch „Untergetaucht - Eine junge Frau überlebt in Berlin 1940 – 1945“ von Marie Jalowicz Simon. Der Eintritt kostet 19 Euro (11 Euro ermäßigt). Tickets sind erhältlich unter www. ticket-regional.de oder unter Telefon 00352/267239500.